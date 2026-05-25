"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" - poniżej oczekiwań w amerykańskim box office 0

"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" pozostają liderem amerykańskiego box office’u podczas długiego weekendu w USA, choć najnowsze prognozy wskazują, że film nie będzie tak wielkim hitem, jak można było zakładać.

Nowa produkcja osadzona w uniwersum "Gwiezdnych wojen" ma obecnie celować w około 82 mln dolarów podczas tradycyjnego trzydniowego weekendu oraz około 98 mln dolarów z całego okresu świątecznego. Wynik może jeszcze nieznacznie się zmienić, jednak już teraz wiadomo, że amerykański start okaże się bardziej umiarkowany, niż sugerowały najbardziej optymistyczne prognozy. Pozytywnym sygnałem dla studia pozostaje jednak ocena A- w CinemaScore, wskazująca na dobre reakcje widowni.

Znacznie lepiej film radzi sobie na rynkach zagranicznych. Produkcja notuje około 69 mln dolarów wpływów międzynarodowych, co daje globalne otwarcie na poziomie około 167 mln dolarów. To właśnie zagraniczna publiczność może odegrać kluczową rolę w dalszym finansowym sukcesie widowiska.

Największym zaskoczeniem weekendu pozostaje jednak horror "Obsesja" w reżyserii Curry'ego Barkera. Niskobudżetowa produkcja, zrealizowana za mniej niż milion dolarów, notuje imponujący wzrost o 26% w drugi weekend obecności na ekranach. Film zmierza po 21,5 mln dolarów w trzy dni i 27 mln dolarów w cztery, a jego krajowy wynik wynosi już 55 mln dolarów. Wszystko wskazuje na to, że tytuł bez większego problemu przekroczy granicę 100 mln dolarów w USA.

Stabilnie utrzymuje się również "Michael". Produkcja osiągnęła 18,5 mln dolarów w trzy dni (a w cztery dni 23,6 mln dolarów). Po pięciu weekendach na amerykańskim rynku film zgromadził już 318 mln dolarów.

Przyzwoity debiut notuje także horror "Pasażer", produkowany przez Waltera Hamadę. Film otworzył się wynikiem 8,5 mln dolarów (a w cztery dni ma mieć 10,2 mln dolarów) przy budżecie wynoszącym około 15 mln dolarów.

Wszystkie te filmy można oglądać również na ekranach polskich kin.

Źrodło: Deadline