Zobacz pierwszy zwiastun filmu "Violetta Villas"

Z okazji Dnia Matki Kino Świat zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu poświęconego jednej z największych i najbardziej charyzmatycznych ikon polskiej sceny muzycznej – Violetcie Villas. W główną rolę wciela się Sandra Drzymalska, która przeszła spektakularną metamorfozę, by oddać niezwykłą osobowość legendarnej artystki.

"Violetta Villas" to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.

W obsadzie, obok Sandry Drzymalskiej, znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski. Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska.

Pierwszy zwiastun filmu to zapowiedź niezwykłej historii kobiety, która zachwycała głosem, scenicznością i odwagą bycia sobą. "Violetta Villas" w kinach od 27 listopada.

Źrodło: Kino Świat / informacja prasowa