"Chłopiec na krańcach świata" – baśniowa opowieść o dojrzewaniu i relacji z naturą w kinach od 26 czerwca 0

Już za miesiąc w kinach w całej Polsce zadebiutuje poruszająca, malownicza i pełna przygód opowieść o wyprawie w nieznane. Animacja Chłopiec na krańcach świata śledzi losy bohaterów, których wyprawa na mityczny skraj świata staje się sprawdzianem odwagi oraz empatii wobec bliskich i świata natury. Młode Horyzonty, dystrybutor filmu prezentuje pierwszy zwiastun tej polskiej animacji.

Wczytywanie... kadr z animacji "Chłopiec na krańcach świata"

Chłopiec na krańcach świata zabiera widzów w niezwykłą podróż 11-letniego Omula, który zna mowę zwierząt, ale nie potrafi porozumieć się z własnym bratem. Gdy mityczna istota odbiera duszę ich siostrze Kimi, bracia ruszają w niebezpieczną podróż przez lodowe pustkowia i Archipelag Ognia. Każdy krok tej wyprawy to walka nie tylko z magią i potworami, ale też z własnymi emocjami.

Obok widowiskowej przygody film niesie również uniwersalne przesłanie o relacjach między ludźmi (i zwierzętami!) oraz odpowiedzialności za otaczający świat. Ważnym elementem historii jest natura, przedstawiona jako żywy, pełen tajemnic organizm, współtworzący emocjonalną podróż bohaterów.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Chłopiec na krańcach świata zachwyca ręcznie rysowaną animacją 2D, malarskimi tłami i muzyką, która potęguje emocjonalną głębię historii. Oryginalna ścieżka dźwiękowa Mikołaja Stroińskiego oraz piosenki Bovskiej nadają filmowi wyjątkowy, przygodowy charakter.

Produkcja studia Animoon, tworzona we współpracy z partnerami z Turcji i Hiszpanii to animacja familijna 6+, która łączy baśniowy rozmach z uniwersalnym przesłaniem. Za jej reżyserię odpowiadają Grzegorz Wacławek i Marta Szymańska.

Film wejdzie na kinowe ekrany już 26 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Młode Horyzonty