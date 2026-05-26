"Jak żyć, żeby nie zwariować" - polska historia o kobietach, które nie chcą być idealne. Mamy pierwszy zwiastun

Monolith Films prezentuje zwiastun kolejnej polskiej komedii, nie jest to jednak komedia romantyczna, a życiowa, ukazująca kobiety, które w roli matki i żony wcale nie chcą być idealne i spełniać wszystkich oczekiwań świata. "Jak żyć, żeby nie zwariować" trafi do kin jesienią.

Sufit wali się na nią z hukiem, kiedy do tego już nieidealnego obrazka, wkradają się komornik, rozwód i potencjalna szansa na nową miłość. Pytanie czy zatopi się w marazmie nowej rzeczywistości, czy weźmie się z życiem za fraki i będzie w stanie wygrać ten bój na własnych zasadach, z sobie typowym urokiem i poczuciem humoru.

Anka to ma fajne życie. Kochający mąż, udane dzieci, fajna praca i świetne mieszkanie w centrum. Co może pójść nie tak? Na przykład… wszystko. Mąż zdradza, praca odchodzi, dzieci mają humory, a mieszkaniem interesuje się komornik. Przed Anką zaskakująco prosty wybór: albo położy się i umrze z rozpaczy albo zacznie wreszcie żyć! Na własnych warunkach, według swojego widzimisię i na pełnej petardzie.

W dobie recyclingu atrakcyjna panna z odzysku ma wielką przyszłość. Wystarczy, że się trochę ogarnie, opędzi od nadopiekuńczej matki, dogada z dziećmi i znajdzie nowy pomysł na siebie. A uwierzcie, że pomysłów akurat Ance nie brakuje! Garść odwagi, mnóstwo wiary w siebie, szczypta niezależności i ocean poczucia humoru – to jest przepis na nową Ankę!

Z okazji Dnia Matki Monolith Films zaprezentował materiał, mówiący metaforycznie: drogie mamy, nie musicie być idealne. Wystarczy, że będziecie szczęśliwe.

Film wyreżyserowali Tomasz Konecki i Iwona Ogonowska Konecka. W rolach głównych występują: Magdalena Popławska, Piotr Rogucki, Kamil Szeptycki, Piotr Trojan, Dorota Kolak, Krzysztof Stelmaszyk i Barbara Wypych.

Źrodło: Monolith Films