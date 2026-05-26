Kto by się spodziewał? "Dutton Ranch" wielkim hitem Paramount+

Nowy serial, kontynuacja hitu Yellowstone – Dutton Ranch już tydzień po premierze zapisał się w historii Paramount. Serial mający premierę 15 maja pobił rekordy oglądalności.

Dutton Ranch osiągnął najmocniejszy start wśród seriali oryginalnych w historii Paramount+. Serial przyciągnął 12,9 miliona widzów w zaledwie tydzień od premiery. Spin-off i zarazem kontynuacja Yellowstone zajął także pierwsze miejsce na listach streamingowych Nielsena jako numer 1 seriali w tygodniu rozpoczynającym się 11 maja.

Spin-off przyciągnął 2,9 miliona widzów podczas premiery dwóch pierwszych odcinków na Paramount Network. Sam pierwszy odcinek miał 1,9 miliona widzów, co było największą premierą serialu w sieci kablowej w ciągu ostatnich trzech lat. Był także najlepiej sprzedającym się programem rozrywkowym w telewizji kablowej w dniu premiery zarówno wśród dorosłych w wieku 18-49 lat, jak i wśród wszystkich widzów.

Świetne recenzje potwierdzają imponujące wyniki oglądalności. Podobnie jak jego poprzednik, kontynuacja telewizyjna spotkała się z solidnymi reakcjami zarówno krytyków, jak i fanów. Obecnie na Rotten Tomatoes utrzymuje solidny wynik na poziomie 88% na Tomatometer i 83% na Popcornmeter.

Dutton Ranch to serial stworzony przez Chada Feehana. Jego bohaterami są znani z oryginału Beth Duton i Rip Wheeler. Wcielają się w nich odpowiednio Kelly Reilly i Cole Hauser. Oboje powtarzają swoje role z Yellowstone.

Serial śledzi losy Beth i Rip, gdy walczą oni, by zbudować wspólną przyszłość z dala od duchów Yellowstone. Zderzają się jednak z nową, brutalną rzeczywstością i bezwzględnym rywalizującym ranczem, które nie cofnie się przed niczym, by chronić swoje imperium. W południowym Teksasie przebaczenie jest ulotne, a kosztem przetrwania może być twoja własna dusza.

Źrodło: ComingSoon