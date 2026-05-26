"Prezydent Curtis" - pierwsza zapowiedź spin-offu "Ricka i Morty'ego"

Tuż po debiucie dziewiątego sezonu Ricka i Morty'ego, Adult Swim zaprezentował zwiastun spin-offu "Prezydent Curtis". Tytuł został ujawniony w lipcu zeszłego roku. W serialu Keith David powraca do swojej wieloletniej roli prezydenta Andre Curtisa. W rolach głównych występują także Stephanie Beatriz i Jim Rash.

Prezydent Curtis, seria "Rick i Morty"

Nowa seria śledzi Naczelnego Dowódcę i jego ekscentryczny sztab, którzy zmagają się z kryzysami, na które Rick Sanchez nigdy nie miał ochoty – od międzywymiarowej dyplomacji po badania paranormalne i niewyjaśnione zjawiska.

Prezydent Curtis zawsze był świetny do grania. Możliwość zgłębiania jego świata w tej nowej serii to marzenie.[…] powiedział Keith David w swoim oświadczeniu wydanym zaraz po ogłoszeniu realizacji spin-offu.

A co o serialu mówi prezes Adult Swim, Michael Ouweleen:

To seria, którą zaakceptowalibyśmy nawet gdyby nie miała nic wspólnego z Rickiem i Mortym. Prezydent Andre Curtis to po prostu tak dobra postać. Reszta świata, którą zespół rozwinął, jest super fajna i całkowicie stoi na własnych nogach. Nie możemy się doczekać, aż widzowie to zobaczą.

Producentami wykonawczymi są Dan Harmon, James Siciliano, Danielle Uhlarik, Monica Mitchell i Steve Levy.

Premiera nowej animacji ze świata Ricka i Morty’ego w lipcu 2026 roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: Dark Horizons