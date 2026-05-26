Historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli. "Król dopalaczy" już niedługo na Disney+

Disney+ przychodzi z nowością dla fanów polskich produkcji w gangsterskim klimacie. W Królu dopalaczy żądza sukcesu i szybkiej kariery wciąga w niebezpieczną grę, którą ciężko zatrzymać. Produkcja zadebiutuje już 10 czerwca w Disney+, trzy miesiące po premierze kinowej.

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia przedstawia zawrotną karierę zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych dopalaczy i niczym Wilk z Wall Street z dnia na dzień stał się milionerem. Dawid rozpoczyna życie, w którym sława, piękne kobiety, szybkie samochody i niekończąca się impreza stają się codziennością. Konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy sprawiają, że granica między legalnym, a zakazanym jest bardzo cienka. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, rozpoczyna się bezwzględna gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem?

W rolach głównych występują: Tomasz Włosok, Vanessa Aleksander i Łukasz Simlat. W pozostałych rolach: Agnieszka Grochowska, Janusz Chabior, Jan Frycz oraz Grażyna Szapołowska.

Film Król dopalaczy został wyreżyserowany przez Pata Howla. Wspólnie z Katarzyną Samson, duet jest także producentami oraz autorami scenariusza.

