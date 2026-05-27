"K-popowe łowczynie demonów" trafią do Criterion Collection!

Netflix może dopisać kolejny sukces przy filmie "K-popowe łowczynie demonów". Animacja, która w ubiegłym roku stała się globalnym fenomenem platformy, dołączy do prestiżowej Criterion Collection. Produkcja otrzyma specjalne wydanie 4K UHD oraz Blu-ray, którego premiera została wyznaczona na 31 grudnia.

Preordery edycji są już dostępne, choć szczegóły dotyczące materiałów dodatkowych pozostają na razie tajemnicą. Sam fakt dołączenia filmu do katalogu Criterion Collection jest jednak znaczącym wyróżnieniem, ponieważ wydawnictwo od lat kojarzone jest przede wszystkim z kinem artystycznym, klasyką i tytułami uznawanymi za szczególnie istotne kulturowo.

Film powstał we współpracy Netfliksa z Sony Pictures Animation i od momentu premiery w czerwcu ubiegłego roku błyskawicznie wyrósł na jedno z największych zjawisk popkulturowych 2025 roku. Produkcja zdobyła Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego, stała się najchętniej oglądanym filmem roku w streamingu, a jej ścieżka dźwiękowa dotarła na szczyt zestawienia Billboard 200. Soundtrack zapisał się również w historii jako pierwszy album filmowy, który jednocześnie umieścił cztery utwory w pierwszej dziesiątce Billboard 200.

Netflix oraz Sony Pictures Animation rozwijają już sequel filmu. Na ten moment nie ujawniono jednak daty premiery kontynuacji ani szczegółów fabularnych.

Źrodło: Variety