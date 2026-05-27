Czy "Odyseja" traci zainteresowanie widzów? Ludzie czekają bardziej na "Straszny film 6"!

Według danych firmy Quorum, cytowanej przez "Puck News", zainteresowanie "Odyseją" spadło w ostatnich tygodniach o osiem punktów, z poziomu 54 do 46. To wynik o tyle istotny, że produkcja zrównała się obecnie z "Dniem Objawienia" Stevena Spielberga oraz "Supergirl", które również nie notują szczególnie mocnych rezultatów w badaniach widowni.

Co ciekawe, wszystkie trzy tytuły wyprzedza obecnie "Straszny film 6", osiągające poziom 55 punktów zainteresowania. Trudno o bardziej ironiczny obraz współczesnego rynku niż moment, w którym parodia horrorów przebija nowe projekty dwóch najbardziej uznanych hollywoodzkich autorów kina. Sytuacja może być szczególnie istotna dla Universal Pictures, ponieważ budżet "Odysei" ma wynosić około 250 milionów dolarów. Przy takim poziomie kosztów studio będzie liczyło na globalny hit o skali zbliżonej do "Oppenheimera".

Nie brakuje również spekulacji, że na spadek zainteresowania mogły wpłynąć internetowe kontrowersje wokół obsady filmu. Dyskusję napędziły między innymi komentarze Elona Muska, który krytykował decyzję o obsadzeniu Lupity Nyong'o w roli Heleny Trojańskiej. Dodatkowo szeroko komentowany był ostatni występ Nolana w programie "60 Minutes". Na ten moment trudno jednak stwierdzić, czy internetowe reakcje realnie przekładają się na zainteresowanie szerokiej publiczności.

Warto też pamiętać, że trackingi firmy Quorum nie zawsze znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w końcowych wynikach box office’u.

Źrodło: Puck News