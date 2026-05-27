"Obsesja" z jednym z najbardziej niezwykłych wyników box office ostatnich lat

Film "Obsesja" w reżyserii Curry'ego Barkera staje się jednym z największych tegorocznych fenomenów amerykańskiego box office’u. Po otwarciu na poziomie 17 milionów dolarów produkcja zanotowała w drugi weekend wynik 24 milionów dolarów, co oznacza wzrost wpływów o imponujące 39 procent. W realiach współczesnego rynku kinowego taki rezultat należy do absolutnej rzadkości.

Standardowe modele box office zakładają zazwyczaj spadki frekwencji po premierowym weekendzie i to często znaczące, szczególnie w przypadku horrorów i produkcji skierowanych do młodszej widowni. Tymczasem "Obsesja" zrobiła dokładnie odwrotnie, notując wynik, który analitycy określają jako niemal bezprecedensowy.

Według informacji podanych przez "IndieWire", eksperci z Comscore próbowali znaleźć współczesne odpowiedniki podobnego zjawiska. Najczęściej przywoływanym przykładem okazało się "Sound of Freedom. Dźwięk wolności", które również odnotowało około 39-procentowy wzrost w drugi weekend wyświetlania. Analitycy zaznaczają jednak, że oba przypadki funkcjonowały w zupełnie innych warunkach rynkowych, ponieważ "Sound of Freedom. Dźwięk wolności" korzystało między innymi z rozszerzenia liczby ekranów oraz niestandardowego modelu sprzedaży biletów "pay it forward", co w tym przypadkowu było systemem sponsorowania biletów dla innych widzów. Osoby, które obejrzały film albo chciały wesprzeć jego sukces, mogły kupować dodatkowe bilety dla nieznajomych.

W przypadku "Obsesji" motorem sukcesu wydaje się przede wszystkim marketing organiczny i ogromna aktywność mediów społecznościowych. Film zdobył szczególną popularność wśród widzów z pokolenia Gen Z, którzy napędzają zainteresowanie viralowymi materiałami publikowanymi w sieci.

Źrodło: IndieWire