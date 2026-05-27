Gotowi na polską dystopię? Oto zwiastun filmu "Czas, który nie nadszedł"

W sieci zadebiutował zwiastun filmu Czas, który nie nadszedł – jednej z najbardziej wyczekiwanych polskich premier tej jesieni.

W świecie, w którym starzenie się stało się największym tabu, Sara i Oskar planowali zestarzeć się razem. On jednak – jak większość – poddał się rewolucyjnej kuracji antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Ona odmówiła, skazując się na życie w zamkniętym ośrodku izolacji. Po latach próba ucieczki Sary sprawia, że ponownie się spotykają. Dzieli ich wygląd, łączy brak odpowiedzi na pytania spychane przez lata na drugi plan. Czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne decyzje? Czy można być wolnym i żyć prawdziwie w świecie, który odmawia prawa do przemijania?

W roli głównej zobaczymy Agatę Kuleszę, a na ekranie towarzyszą jej m.in. Dobromir Dymecki, Michalina Łabacz, Bartosz Bielenia, Vanessa Aleksander oraz Maciej Musiał.

Film w reżyserii Julii Rogowskiej to historia o wyborze, wykluczeniu i próbie odnalezienia siebie w świecie, który odmawia prawa do autentyczności i przemijania.

Premiera filmu w kinach 16 października 2026 roku.

Źrodło: NEXT FILM / informacja prasowa