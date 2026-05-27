"Cirque du Soleil: Kooza" w Helios na Scenie

Sieć kin Helios zaprasza już w czwartek 28 maja o godzinie 18:00 na kolejną odsłonę cyklu "Helios na Scenie". Tym razem "Cirque du Soleil: Kooza"!

"Kooza" to jedno z najbardziej energetycznych widowisk Cirque du Soleil, które przenosi widzów do barwnego, egzotycznego świata pełnego emocji, humoru i zaskakujących zwrotów akcji. Spektakl balansuje między siłą a delikatnością, śmiechem a refleksją, opowiadając o poszukiwaniu tożsamości, potrzebie uznania i relacjach z innymi. To opowieść, która bawi, wzrusza i wciąga od pierwszej chwili, tworząc wyjątkową atmosferę pełną magii i napięcia.

Na scenie pojawiają się imponujące numery akrobatyczne – od balansowania na krzesłach i chodzenia po linie, przez kontorsjonizm i powietrzne ewolucje, aż po widowiskowe koło śmierci czy dynamiczne układy z diabolo. Każdy akt zachwyca precyzją, odwagą i perfekcyjnym wyczuciem rytmu, budując spektakl pełen kontrastów i intensywnych wrażeń. "Kooza" to prawdziwa uczta dla zmysłów – żywiołowa, kolorowa i pełna emocji podróż do świata, gdzie wszystko jest możliwe.

Źrodło: Helios / informacja prasowa