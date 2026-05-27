Ray Mendoza szykuje brutalny western o skazańcach. W obsadzie Sam Worthington i Jack Quaid
Reżyser Ray Mendoza kompletuje obsadę swojego kolejnego projektu. Do obsady westernu "Blood on the Promontory" dołączyli Sam Worthington, Jai Courtney, Jack Quaid, Jaeden Martell oraz LaMonica Garrett.
Scenariusz filmu napisał Evan Cooper. Fabuła skupi się na pięciu skazańcach próbujących uciec przez góry po brutalnym napadzie na pociąg. Problem w tym, że bohaterowie pozostają skuci ze sobą łańcuchami.
Producentami filmu są Nina Yang Bongiovi, Paul Hadad, Glenn Kleczkowski oraz Mark Gillard. Funkcję producenta wykonawczego pełni Danny Peykoff, a za realizację odpowiada Big Newport Studios. Międzynarodową sprzedażą zajmuje się WME Independent.
Ray Mendoza zwrócił na siebie uwagę branży dzięki wojennemu dramatowi "Warfare", który współreżyserował wraz z Alexem Garlandem.
Czy czekacie na nowy film tego twórcy?
Źrodło: Deadline
Komentarze0