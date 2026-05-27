Ray Mendoza szykuje brutalny western o skazańcach. W obsadzie Sam Worthington i Jack Quaid

Scenariusz filmu napisał Evan Cooper. Fabuła skupi się na pięciu skazańcach próbujących uciec przez góry po brutalnym napadzie na pociąg. Problem w tym, że bohaterowie pozostają skuci ze sobą łańcuchami.

Producentami filmu są Nina Yang Bongiovi, Paul Hadad, Glenn Kleczkowski oraz Mark Gillard. Funkcję producenta wykonawczego pełni Danny Peykoff, a za realizację odpowiada Big Newport Studios. Międzynarodową sprzedażą zajmuje się WME Independent.

Ray Mendoza zwrócił na siebie uwagę branży dzięki wojennemu dramatowi "Warfare", który współreżyserował wraz z Alexem Garlandem.

Źrodło: Deadline