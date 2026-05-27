Twórca "Figurantki" pisze scenariusz "Paddingtona 4"

StudioCanal oficjalnie rozwija czwartą odsłonę serii o Paddingtonie, a do projektu dołączyło właśnie głośne nazwisko brytyjskiej komedii. Armando Iannucci, czyli nagradzany Emmy i nominowany do Oscara twórca seriali "Figurantka" i "The Thick of It" oraz filmu "Zapętleni", został zatrudniony jako współscenarzysta "Paddingtona 4".

Wczytywanie...

Nad scenariuszem będzie pracował wspólnie ze swoim wieloletnim partnerem kreatywnym Simonem Blackwellem, z którym współtworzył wcześniej wszystkie wspomniane produkcje. Informacja potwierdza zapowiedzi z tegorocznego CinemaConu, gdzie StudioCanal sugerowało, że do projektu zatrudniono światowej klasy twórców komediowych.

Za kamerą ponownie stanie Dougal Wilson, który zadebiutował fabularnie przy okazji "Paddingtona w Peru".

Seria "Paddington" pozostaje jedną z najlepiej ocenianych współczesnych franczyz familijnych. Pierwsze dwie części wyreżyserował Paul King. Dotychczasowe trzy filmy zarobiły łącznie ponad 800 milionów dolarów na świecie, a sama marka pozostaje dla StudioCanal jednym z najważniejszych i najbardziej stabilnych komercyjnie tytułów.

Źrodło: Variety