Mutanci kontra Apocalypse - pojawił się pierwszy zwiastun 2. sezonu "X-Men ’97"

Marvel Animation oficjalnie zaprezentowało pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu animowanego X-Men ’97. Nowe odcinki zadebiutują niemal dwa lata po premierze pierwszego sezonu i będą kontynuacją kultowego X-Men. Tym razem mutantów czeka starcie z jednym z najpotężniejszych przeciwników w historii Marvela — Apocalypse’em.

Wczytywanie...

Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, drugi sezon pokaże drużynę X-Men rozdzieloną i rozrzuconą po różnych epokach czasu. Bohaterowie będą desperacko próbować odnaleźć drogę do domu, podczas gdy w latach 90. narastają nowe fale nietolerancji wobec mutantów oraz pojawiają się tajemniczy przeciwnicy wykorzystujący nieobecność X-Men.

Trailer ujawnia, że część bohaterów trafia zarówno do odległej przeszłości, jak i dystopijnej przyszłości rządzonej przez Apocalypse’a. Pozostali członkowie drużyny próbują z kolei znaleźć sposób na sprowadzenie ich z powrotem.

Jednym z najbardziej komentowanych momentów zwiastuna jest scena, w której Morph zmienia się w Deadpoola. To kolejny ukłon Marvela w stronę większego uniwersum i postaci znanych z komiksów oraz filmów MCU. W finale trailera widzimy zjednoczonych X-Men gotowych do wielkiej bitwy przeciwko tajemniczemu wrogowi — najprawdopodobniej samemu Apocalypse’owi. Materiał pokazuje również nowe spojrzenie na Polaris oraz powrót wielu dobrze znanych bohaterów.

Drugi sezon X-Men ’97 będzie liczył dziewięć odcinków. Premiera planowana jest na 1 lipca 2026 roku na platformie Disney+. Marvel potwierdził już również, że trzeci sezon serialu jest obecnie w produkcji.

Źrodło: ComingSoon