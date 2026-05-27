"Dzień Objawienia": finałowy zwiastun filmu Spielberga ujawnia tajemniczą istotę pozaziemską

Nowy film science fiction od Stevena Spielberga coraz bardziej rozpala wyobraźnię fanów. Do sieci trafił właśnie finałowy zwiastun Dnia Objawienia, który po raz pierwszy ujawnia wygląd tajemniczych obcych istot skrywanych dotąd przez twórców.

Produkcja od miesięcy owiana była aurą tajemnicy, a kampania marketingowa konsekwentnie unikała pokazywania kosmitów. Teraz jednak najnowszy trailer zdradza znacznie więcej i zapowiada widowisko pełne emocji, tajemnicy oraz spektakularnych kontaktów z pozaziemską cywilizacją.

Oficjalny opis filmu brzmi wyjątkowo enigmatycznie

Gdybyś odkrył, że nie jesteśmy sami… gdyby ktoś ci to pokazał i udowodnił — czy byłbyś przerażony? Tego lata prawda należy do ośmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do… Dnia Objawienia.

Już sam zwiastun sugeruje, że film mocno inspirowany jest klasycznym klimatem produkcji UFO, z których słynie Spielberg. Reżyser ponownie stawia na mieszankę tajemnicy, emocjonalnej historii i wielkiego science fiction. Finałowy trailer jest najbardziej fabularnym materiałem promującym film. Widzowie mogą zobaczyć bliższą relację pomiędzy bohaterami granymi przez Emily Blunt i Joshem O’Connorem.

Teoria fanów została obalona

Scenarzysta filmu David Koepp odniósł się również do popularnej teorii internetowej, według której Spielberg miał rzekomo wykorzystać film do ujawnienia prawdy o istnieniu kosmitów. Twórca stanowczo zaprzeczył tym spekulacjom, podkreślając, że film pozostaje wyłącznie fikcyjną historią science fiction.

Producentami są Spielberg oraz nominowana do Oscara Kristie Macosko Krieger. Film trafi do kin 12 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Deadline