Paweł Deląg dołącza do obsady serialu "Młode gliny". Zdjęcia do 2. sezonu już trwają

Już wkrótce policjanci z podwarszawskiej komendy przystąpią do rozwiązywania nowych spraw kryminalnych. Zdjęcia do drugiego sezonu serialu Młode gliny wystartowały w maju. Obsada produkcji znacznie się powiększyła.

Wczytywanie... Paweł Deląg, kadr z filmu "Wszystko albo nic"

Angaże otrzymali: Paweł Deląg oraz Józef Pawłowski, Oliwer Witek, Magdalena Wieczorek, Arkadiusz Detmer i Jakub Wieczorek. Nowe odcinki będzie można oglądać jesienią na antenie TVN i w Playerze.

Po sukcesie pierwszego sezonu serialu czas na kontynuację! W życiu bohaterów, podobnie jak na służbie – nie zabraknie nieoczekiwanych zwrotów akcji. Szymon (Robert Koszucki) i Iza (Anna Dereszowska) wreszcie wypracowali relację opartą na zaufaniu. Komendantka, początkowo nieufna wobec młodego zespołu Deca, teraz będzie dla niego ogromnym wsparciem. Nieoczekiwanie jej moralny kompas zostanie wystawiony na próbę, gdy znajdzie się w relacji silnie oddziałującej na życie zawodowe. Czy dla bliskiej osoby zdecyduje się postąpić wbrew swoim przekonaniom?

Zaś Michalina (Mayu Gralińska-Sakai) po powrocie z Paryża nawiąże bliską relację z kolegą z pracy. Jak zareaguje Kacper (Henryk Simon) na nowego mężczyznę u boku swojej policyjnej partnerki? W życiu Sandry (Dominika Kryszczyńska) ponownie pojawi się ojciec jej dziecka. Od rozstania nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. Teraz mężczyzna wraca i chce poznać swoją córkę. Olek (Marcel Opaliński), po wielu przejściach z kobietami, postanowi skupić całą swoją energię na podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Agata (Zofia Zborowska-Wrona) wraz z mężem, wezmą pod opiekę bratanka, który okaże się prawdziwym wychowawczym wyzwaniem. Związek Moniki (Katarzyna Gałązka) również zostanie wystawiony na próbę.

"Młode gliny" oprócz ukazywania prywatnego życia głównych bohaterów, przede wszystkim skupiają się na emocjonujących sprawach kryminalnych.

Każdy odcinek to nowe, intrygujące śledztwo i zagadka do rozwiązania. W 2. sezonie policjanci poprowadzą między innymi sprawę brutalnej napaści na ratowników medycznych, zaginięcia kobiet, handlu narkotykami czy morderstwa.

Drugi sezon będzie składał się z 39 odcinków. Za jego reżyserię odpowiadają Tomasz Matuszczak, Łukasz Łukasik, Makary Janowski i Adam Molak. Scenarzystami wiodącymi są zaś Magdalena Kuźnik-Czwojda i Ewelina Chyrzyńska.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl