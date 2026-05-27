Nowa zapowiedź horroru "Teenage Sex & Death At Camp Miasma". Cannes zachwycone produkcją

kadr z filmu "Teenage Sex and Death at Camp Miasma"

Anderson i aktorka z Komediantek Hannah Einbinder prowadzą obsadę, którą uzupełniają m.in. Amanda Fix, Arthur Conti, Eva Victor, Zach Cherry, Dylan Baker, Jasmin Savoy Brown i Jack Haven.

Co wiemy o fabule tego horroru?

Queerowa reżyserka po latach niedbałych kontynuacji i malejącej popularności serii slasherów Camp Miasma dostaje szansę przywrócenia projektom ich dawnej świetności. Kobieta popada w obsesję na punkcie obsadzenia oryginalnej "final girl". Ta jednak prowadzi owiane tajemnicą życie z dala od medialnego rozgłosu. Spotkanie obu kobiet powoduje, że wpadają one do krwawego świata pożądania, strachu i delirium.

Projekt opisany jest jako mieszanka historycznego lesbijskiego dramatu romantycznego podobnego do "Portretu kobiety w ogniu" oraz kontynuacji "Piątku trzynastego". Jego celem jest bycie "klasykiem nocowanki".

Poniżej wspomniany zwiastun:

Dotychczas po 46 recenzjach film ma oszałamiające 100% na Rotten Tomatoes. Teenage Sex and Death at Camp Miasma trafi do szerokiej dystrybucji 7 sierpnia 2026 roku. Niestety, ale na razie nie wiemy nic o polskim dystrybutorze, a co za tym idzie i o dacie premiery.

Źrodło: Youtube - Mubi, Dark Horizons