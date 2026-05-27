Millie Bobby Brown rozwiąże kolejną sprawę. Jest zwiastun "Enoli Holmes 3"

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun trzeciego filmu z serii Enola Holmes z Millie Bobby Brown w roli głównej.

W obsadzie powracają także Henry Cavill jako brat Enoli – Sherlock Holmes, Louis Partridge jako Tewkesbury, Helena Bonham-Carter jako Eudoria Holmes, Himesh Patel jako dr John Watson oraz Sharon Duncan-Brewster jako Moriarty.

W trzecim filmie z serii Enola jest zaręczona z Tewkesburym. Gdy wyjeżdża na Maltę jej osobiste i zawodowe marzenia zderzają się w sprawie bardziej skomplikowanej i zdradliwej niż jakakolwiek wcześniej. Większe fabularne szczegóły nadchodzącej produkcji nie zostały jeszcze ujawnione.

Zdjęcia do filmu powstały w Shepperton Studios w Anglii oraz w miastach Valletta i Mdina na Malcie. Okres zdjęciowy trwał od kwietnia do czerwca 2025 roku. Za kamerą stanął Philip Barantini przejmując obowiązki po Harrym Bradbeerze. Scenariusz napisał Jack Thorne bazując na serii powieści kryminalnych Nancy Springer.

Enola Holmes 3 trwa 105 minut i zadebiutuje bezpośrednio w serwisie Netflix już 1 lipca 2026 roku.

