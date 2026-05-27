A24 prezentuje teaser "Primetime". Pattinson wciela się w słynnego Chrisa Hansena
Studio A24 opublikowało pierwszy teaser filmu "Primetime", czyli fabularnego debiutu dokumentalisty Lance'a Oppenheima. Produkcja inspirowana jest głośnym programem "To Catch a Predator", emitowanym w ramach magazynu telewizyjnego Dateline NBC.
W centrum historii znajduje się postać Chrisa Hansena, w którego wciela się Robert Pattinson. Dziennikarz zasłynął dzięki telewizyjnym prowokacjom wymierzonym w mężczyzn próbujących kontaktować się seksualnie z nieletnimi. Program wykorzystywał ukryte kamery oraz współpracę z organami ścigania, a sam Hansen stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskiej telewizji początku lat 2000.
Scenariusz do filmu napisał Ajon Singh. Obok Pattinsona w obsadzie znaleźli się także Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher oraz Bokeem Woodbine.
Film trafi do kin prawdopodobnie we wrześniu.
Oto teaser:
