Pierwszy w pełni wygenerowany przez AI film trafił do programu dużego festiwalu

Amerykański festiwal Tribeca Film Festival po raz pierwszy w historii swojej oficjalnej selekcji pokaże pełnometrażowy film fabularny stworzony całkowicie przy użyciu sztucznej inteligencji. "Dreams of Violets", wyreżyserowane i wyprodukowane przez Ash Koosha oraz Pooya Koosha, zadebiutuje 10 czerwca podczas tegorocznej edycji festiwalu.

75-minutowa produkcja jest przedstawiana jako jeden z pierwszych w pełni wygenerowanych przez AI filmów narracyjnych, które trafiły do programu dużego i rozpoznawalnego festiwalu filmowego. Choć Tribeca nie ma dziś statusu Cannes czy Wenecji, nadal pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń dla kina niezależnego i nowych technologii w opowiadaniu historii.

Współzałożycielka festiwalu Jane Rosenthal podkreśliła, że decyzja o włączeniu filmu do programu wynika z chęci eksplorowania nowych form narracji i granic technologii. Według organizatorów AI ma tu pełnić nie rolę ciekawostki, lecz narzędzia do tworzenia emocjonalnych historii. Produkcja filmu trwała około trzech miesięcy i kosztowała zaledwie 2 tysiące dolarów. Projekt powstał bez tradycyjnej obsady i fizycznej ekipy filmowej. Za generowanie postaci, środowisk i warstwy wizualnej odpowiadały systemy AI, natomiast twórcy mieli kontrolować strukturę narracji, staging oraz decyzje reżyserskie. W procesie produkcji wykorzystano m.in. Google Gemini, Claude, Kling AI oraz narzędzia generatywne od Google.

Sam film koncentruje się wokół fikcyjnej historii pięciu osób uczestniczących w antyrządowych protestach w Iranie w styczniu 2026 roku. Według twórców wydarzenia zakończyły się masakrą tysięcy demonstrantów na ulicach Teheranu, choć liczba ofiar pozostaje przedmiotem sporów między władzami a organizacjami zajmującymi się prawami człowieka.

Źrodło: businesswire.com