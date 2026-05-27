Zmarły Stan Lee znowu na ekranie? Wszystko to dzięki AI

Legenda Marvela Stan Lee zostanie wskrzeszony dzięki sztucznej inteligencji na potrzeby pewnego głosowego projektu związanego z komiksami.

Stan Lee, "Fantastyczna czwórka"

Stan Lee to twórca komiksów stojący za ikonicznymi postaciami, takimi jak Spider-Man i Hulk. Zmarł on w 2018 roku. Teraz jednak dzięki rozwojowi AI będziemy mieć możliwość zobaczenia i usłyszenia go ponownie.

ElevenLabs, studio AI, które specjalizuje się w tworzeniu plików audio, podpisało umowę ze Stan Lee Universe by dodać wizerunek Lee do ElevenLabs Iconic Marketplace. Dla niewtajemniczonych, rynek zawiera kolekcję wizerunków głosowych i wideo celebrytów, które firmy mogą oficjalnie licencjonować na swoje produkty.

Firma uruchomi także serię pod nazwą "Stan Lee Book Club of the Month". Dzięki temu ElevenLabs będzie używać głosu Lee, by co miesiąc czytał on inną książkę, do której użytkownicy będą mogli mieć dostęp przez Eleven Reader. Pierwszy raz zreplikowany przez AI Lee będzie narratorem Wyspy Skarbów Roberta Louisa Stevensona.

ElevenLabs ogłosiła tę wiadomość, publikując wideo z narracją stworzoną przez sztuczną sztuczną inteligencję imitującą głos Lee. Użytkownicy będą mogli używać głosu Lee do słuchania książek na Eleven, tworzyć "kreacje z muzyką inspirowaną Stanem" w Finetunes oraz generować wizerunek Lee w szablonach inspirowanych komiksami.

Stan zawsze wierzył, że warto spotykać się z fanami tam, gdzie są: na kartach komiksu, na konwencie lub w szybkim cameo na ekranie. To partnerstwo jest sposobem na kontynuowanie tego trendu. Fani zawsze mówili nam, że czytając jego komiksy, słyszą w głowie głos Stana, a teraz, dzięki ElevenLabs może to stać się rzeczywistością powiedział Chaz Rainey, członek zarządu Stan Lee Universe.

Lee nie jest jedyną znaną osobą, której wizerunek został odtworzony za pomocą AI. Pod koniec zeszłego roku brytyjski aktor Michael Caine podpisał umowę na odtworzenie swojego głosu za pomocą narzędzi ElevenLabs.

Źrodło: Comingsoon