Poznajcie "Last Seen", nowy thriller Apple TV z Patrickiem Brammallem

Na platformę Apple TV zmierza nowy serial oryginalny "Last Seen". To trzymający w napięciu thriller, w którym w głównej roli występuje laureat nagrody Gotham, Patrick Brammall. Jego fabuła opiera się na wysoko ocenianej powieści Ryana Davida Jahna z 2011 roku pt. "The Dispatcher".

Last Seen jest produkcji australijskiej. Na pierwszy sezon serialu składa się sześć odcinków. Premiera odbędzie się 9 września 2026 roku. Kris Mrksa jest scenarzystą i producentem wykonawczym adaptując historię na podstawie powieści Jahna. Christian Schwochow jest również producentem wykonawczym. Serial kręcono w Victorii w Australii.

Życie detektywa policji Iana Ridleya (Brammall) rozpadło się 11 lat temu, gdy jego młoda córka Maggie zniknęła bez śladu. Teraz, pracując jako dyspozytor policji, jedyną rzeczą, która go trzyma przy życiu, jest jego nieustępliwa odmowa przyjęcia, że możliwe iż zniknęła ona na zawsze. Gdy otrzymuje sygnał alarmowy od nastoletniej dziewczyny, jest pewien, że to Maggie. Mężczyzna nie cofnie się przed niczym, by ją odnaleźć i zjednoczyć swoją rozbitą rodzinę, bez względu na cenę jaką przyjdzie mu za to zapłacić.

Obok Brammalla w serialu występują także Maxine Peake, Brendan Cowell, Daniel Henshall, Jessica Wren, Zahra Newman oraz debiutantka Chloe Jean Lourdes.

Źrodło: Dark Horizons