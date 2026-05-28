Sherlock Holmes wraca! Nowy serial zaskoczy fanów wielkim zwrotem akcji

Uniwersum Sherlocka Holmesa ponownie trafia na mały ekran, jednak tym razem twórcy postanowili całkowicie odwrócić perspektywę. Zamiast legendarnego detektywa w centrum historii znajdzie się jego największy wróg — Profesor James Moriarty.

Nowy serial, roboczo zatytułowany Moriarty, jest obecnie rozwijany przez Archery Pictures oraz Fremantle. Produkcja ma pokazać słynnego przestępczego geniusza z zupełnie nowej strony, stawiając na mroczny thriller kryminalny z elementami psychologicznej gry.

Choć postać stworzona przez Arthura Conana Doyle’a doczekała się dziesiątek ekranizacji, nowa produkcja może być jedną z najbardziej oryginalnych w historii marki. W XXI wieku widzowie mogli oglądać m.in. Sherlocka granego przez Roberta Downeya Jr. w filmach Guya Ritchiego, Benedicta Cumberbatcha w serialu BBC czy Jonny’ego Lee Millera w serialu Elementary. Tym razem jednak to Moriarty przejmie główną rolę.

Według oficjalnego opisu fabuły, Moriarty będzie zmuszony do współpracy z policją po tym, jak konkurencyjna organizacja przestępcza rozpocznie atak na jego kryminalne imperium. Aby pokonać nowych wrogów i jednocześnie ukryć swoją prawdziwą tożsamość, bohater zostanie policyjnym konsultantem. Na jego drodze stanie detektyw Imogen Burrows — chłodna i niezwykle inteligentna śledcza z Yorkshire. Choć początkowo stworzą skuteczny duet, z czasem kobieta zacznie coraz bardziej podejrzewać, kim naprawdę jest Moriarty.

Za scenariusz odpowiadają Chris Cornwell oraz Oliver Lansley.

Na razie nie ujawniono obsady ani planowanej daty premiery, ale już teraz projekt wzbudza ogromne zainteresowanie fanów Sherlocka Holmesa.

Źrodło: Deadline