Zac Efron gwiazdą nowego horroru HBO i A24. Kultowy klasyk wraca w serialowej wersji

Zac Efron wkracza do świata mrocznych thrillerów. Gwiazdor oficjalnie został główną twarzą nowego serialu HBO i A24, który będzie oparty na kultowym horrorze Harry Angel z 1987 roku. Dla aktora będzie to pierwszy tak duży telewizyjny projekt w roli głównej od wielu lat.

Nowa produkcja ma być świeżym podejściem do historii znanej z filmu Alana Parkera, w którym występowali Robert De Niro, Mickey Rourke, Lisa Bonet oraz Charlotte Rampling. Oryginalne Harry Angel bazowało z kolei na powieści Fallen Angel autorstwa Williama Hjortsberga.

Choć film po premierze otrzymał mieszane recenzje, z czasem stał się prawdziwym klasykiem kina neo-noir i horroru psychologicznego.

O czym opowie serial?

Według pierwszego opisu fabuły, serial skupi się na podupadłym paparazzo z Nowego Jorku, który zarabia na odnajdywaniu ludzi pragnących zniknąć z radarów. Pewnego dnia tajemniczy mężczyzna zleca mu odnalezienie zaginionej kobiety. Im głębiej bohater zagłębia się w sprawę, tym bardziej odkrywa, że za zniknięciem mogą stać wpływowe elity, a cała historia może mieć również nadprzyrodzony wymiar.

Za serial odpowiadają znane nazwiska

Scenariusz przygotowuje Zach Baylin, twórca Black Rabbit, natomiast reżyserią kilku odcinków zajmie się Jonathan van Tulleken, który pracował przy hitowym Szogunie. Obaj pełnią także role producentów wykonawczych.

Na razie nie ujawniono daty premiery ani pełnej obsady serialu, ale już teraz projekt budzi ogromne zainteresowanie fanów horrorów i thrillerów psychologicznych.

Źrodło: Deadline