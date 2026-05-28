Włoski dramat "O czym sobie nie mówimy" zmierza do polskich kin. Jest zwiastun i data premiery

O czym sobie nie mówimy to najnowszy film reżysera hollywoodzkich przebojów W pogoni za szczęściem, Siedem dusz oraz Ojcowie i córki. We Włoszech obejrzało go już ponad milion widzów. W wakacje taką szansę będziemy mieć i my. Aurora Films, jego polski dystrybutor podał datę premiery i pokazał pierwszy zwiastun dramatu.

O czym sobie nie mówimy to pasjonująca opowieść o związkach, o tajemnicach, tłumionych emocjach i niebezpiecznych pragnieniach. Film inspirowany jest powieścią Siracusa autorstwa Delii Ephron, która ukazała się także w Polsce. Pisarka jest również współscenarzystką filmu wraz z jego reżyserem Gabriele Muccino. W rolach głównych występują Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Miriam Leone i Claudio Santamaria.

Carlo i Elisa mieszkają w Rzymie, tworząc z pozoru udany związek. On jest profesorem filozofii na uniwersytecie i pisarzem walczącym z kryzysem twórczym. Ona z kolei to utalentowana, błyskotliwa dziennikarka, której felietony ukazują się w międzynarodowych magazynach lifestylowych. Do ich trwającego od dwóch dekad związku wkrada się coraz więcej rutyny oraz dystansu. Aby odzyskać dawną energię, decydują się na wyjazd do Maroka w towarzystwie wieloletnich przyjaciół: Anny i Paola oraz ich trzynastoletniej córki Vittorii – inteligentnej, dociekliwej i ekscentrycznej nastolatki. Okazuje się, że także oni przeżywają poważny kryzys, który najbardziej odbija się na dziewczynce. Vittoria, która nie może dogadać się z rodzicami, znajduje oparcie w Carlu, nawiązując z nim bliską więź. To dopiero początek nadchodzących problemów.

O czym sobie nie mówimy wejdzie do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

Źrodło: Aurora Films