Ekipa "Rancza" w komplecie! Rozpoczęto próby do XI sezonu

Zapowiedź nareszcie stała się faktem. Ekipa Rancza jest już na planie oczekiwanego od lat XI sezonu uwielbianego serialu.

Wczytywanie... kadr z serialu "Ranczo"

Informację o rozpoczęciu prób wraz z ze zdjęciem opublikował w swoich mediach społecznościowych Cezary Żak. Na fotografii widzimy dobrze znane twarze. Wśród obecnych są m.in. Cezary Żak, Katarzyna Żak, Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Jacek Kawalec, Violetta Arlak, Piotr Ligienza, Magdalena Kuta, Bartłomiej Kasprzykowski oraz Arkadiusz Nader.

Wczytywanie...

TUTAJ link do oryginalnego wpisu Cezarego Żaka.

O kolejnych odcinkach Rancza słychać było już od paru lat. Dotychczasowe informacje były jednak jedynie plotkami. Oficjalne potwierdzenie wystosowało TVP na początku tego roku. Zamówienie złożone zostało na 6 odcinków. Ich fabuła nie jest na razie znana.

Ranczo przez lata utrzymywało status jednego z najchętniej oglądanych seriali TVP. Jego pierwszy odcinek wyemitowano 5 marca 2006 roku, a ostatni 27 listopada 2016 roku.

Punktem wyjścia fabuły Rancza jest historia Amerykanki polskiego pochodzenia Lucy Wilskiej (Ilona Ostrowska), która przyjeżdża do niewielkich Wilkowyj, by odziedziczyć stary dworek po babci i stopniowo wplątuje się w życie lokalnej społeczności. Ważnym wątkiem jest rywalizacja wójta z proboszczem (w obu tych rolach Cezary Żak). W tle toczy się opowieść o zmianach społecznych oraz zderzeniu tradycji z nowoczesnością.

Źrodło: Facebook