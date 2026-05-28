Colin Farrell powraca jako detektyw "Sugar". Apple TV prezentuje zwiastun 2. sezonu serialu

Apple TV udostępniło oficjalny zwiastun drugiego sezonu Sugar. Kolejny rozdział neo-noirowego serialu detektywistycznego Colina Farrella zaplanowano na połowę czerwca tego roku.

Sugar to współczesne, wyjątkowe ujęcie jednego z najpopularniejszych i najbardziej znaczących gatunków w historii literatury, filmu i telewizji: opowieści detektywistycznej. Nominowany do Oscara Colin Farrell wciela się w rolę Johna Sugara, zmagającego się z własnymi demonami amerykańskiego prywatnego detektywa. W pierwszym sezonie podjął się on odnalezienia ukochanej wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta Jonathana Siegela. W kontynuacji rozpocznie poszukiwania starszego brata wschodzącego lokalnego boksera. W miarę jak śledztwo rozrasta się, Sugar odkrywa złowrogi, ogólnomiejski spisek. Detektyw musi zmierzyć się sam ze sobą, by odpowiedzieć na pytanie jak daleko jest gotów się posunąć, by zrobić to, co słuszne?

Wideo podkreśla powrót Farrella jako tytułowego prywatnego detektywa, którego kolejna sprawa doprowadzi go do ogólnomiejskiego spisku z udziałem LAPD. Zwiastun zapowiada wyzwania, z jakimi przyjdzie mu się zmierzyć w poszukiwaniu prawdy oraz niebezpiecznych ludzi, których spotka podczas śledztwa.

W drugim sezonie do Farrella dołączają Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle oraz specjalny gość Shea Whigham. Sugar został stworzony przez Marka Protosevicha, a showrunner drugiego sezonu Sam Catlin pełni funkcję producenta wykonawczego.

Premiera nowych odcinków Sugar już 19 czerwca 2026 roku. Finał sezonu 7 sierpnia.

Źrodło: Apple TV, Comingsoon