"Hopnięci" z oficjalną datą premiery na Disney+

Disney i Pixar oficjalnie ogłosili datę premiery streamingowej filmu Hopnięci. Doceniana przez widzów i krytyków animacja już niedługo zadebiutuje na platformie Disney+.

Film trafił do kin w marcu i bardzo szybko stał się jednym z największych animowanych hitów roku. Produkcja zdobyła aż 94% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes oraz 93% ocen od widzów, a globalnie zarobiła około 386 milionów dolarów.

Za reżyserię odpowiada Daniel Chong, który stworzył niezwykle oryginalną historię o dziewczynie wykorzystującej nowoczesną technologię do przeniesienia swojej świadomości do robota-bobra. Główna bohaterka, Mabel Tanaka, odkrywa świat zwierząt z zupełnie nowej perspektywy i musi zjednoczyć całe królestwo natury przeciwko rosnącemu zagrożeniu ze strony ludzi.

W obsadzie głosowej znaleźli się między innymi Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Dave Franco, Sam Richardson, Kathy Najimy oraz legendarna Meryl Streep, która wciela się w postać Królowej Owadów.

Oficjalny opis filmu zapowiada pełną humoru i emocji przygodę:

Miłośniczka zwierząt Mabel wykorzystuje nową technologię, by przenieść swoją świadomość do realistycznego robota-bobra i komunikować się bezpośrednio ze zwierzętami. Kiedy dokonuje niezwykłych odkryć, musi zjednoczyć świat zwierząt w obliczu wielkiego zagrożenia.

Premiera na Disney+ odbędzie się 3 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Disney