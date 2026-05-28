"In the Hand of Dante" Juliana Schnabela z oficjalnym zwiastunem od Netflix. W obsadzie m.in. Gal Gadot

Historia śledzi równoległe życie dwóch osób. Jednym z nich jest nowojorski pisarz o imieniu Nick Tosches z XXI wieku, drugim jest sam Dante w XIV wieku, szukający inspiracji do napisania swojego najważniejszego dzieła.

Kiedy oryginalny rękopis "Boskiej komedii" wyłania się w szponach czarnego rynku przemytniczego w niebezpiecznym półświatku Nowego Jorku, tłum wzywa zmęczonego uczonego Nicka, aby go uwierzytelnił. Przytłoczony pokusą, Nick przeciwstawia się mafii i kradnie rękopis. Podczas gdy podąża mroczną i pełną przemocy ścieżką z metaforycznego Piekła do Raju ze swoją ukochaną Giuliettą, rozwija się równoległa opowieść: odyseja samego Dantego, człowieka, który uwięziony w bezmiłosnym małżeństwie z Gemmą i wspierany jedynie przez mentora pod okiem surowego intelektualisty, ucieka na Sycylię i tworzy swoje arcydzieło.

Film, który miał światową premierę na zeszłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, przeskakuje między kolorem scen osadzonych w XIV wieku a czarno-białym obrazem scen osadzonych we współczesności. Wielu aktorów gra dwie postacie – jedną z czasów współczesnych, a drugą z XIV wieku.

Obsadę uzupełniają Gerard Butler, John Malkovich, Louis Cancelmi, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Benjamin Clementine, Paolo Bonacelli, Martin Scorsese, Al Pacino i Jason Momoa.

Film In the Hand of Dante trafi na Netflix 24 czerwca 2026 roku, po krótkiej premierze kinowej 12 czerwca.

