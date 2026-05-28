Mroczne meksykańskie fantasy "Jestem Frankelda" otrzymuje pierwszy zwiastun

Na Netflix zmierza meksykański musical w stylu mrocznego fantasy "Jestem Frankelda". Ta animowana poklatkowo produkcja wsparta została przez samego Guillermo del Toro, filmowca mającego na swoim koncie Labirynt Fauna czy Frankensteina.

Wczytywanie... kadr z filmu "Jestem Frankelda"

Dotychczas produkcja wyświetlana była jedynie na kilku festiwalach, a do kin trafiła w zaledwie trzech krajach: Guatemala, Meksyk i Panama. Jestem Frankelda zadebiutuje w streamingu już 12 czerwca 2026 roku.

Obraz ten wyreżyserowali bracia Arturo i Roy Ambriz. Są oni także autorami scenariusza. Przy realizacji tego projektu brał udział sam Guillermo del Toro, który był mentorem i doradcą.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Akcja filmu rozgrywa się w XIX-wiecznym Meksyku i śledzi losy Frankeldy, pisarki, której twórczość jest wielokrotnie odrzucana mimo jej talentu. Jej historia zmienia się, gdy zostaje wciągnięta w świat ukształtowany przez własną wyobraźnię, gdzie istoty z jej pism istnieją jako istoty żywe. W tym świecie spotyka Hernevala, księcia, który utknął między dwoma połączonymi światami i prosi ją o pomoc, by zapobiec ich upadkowi. Jednocześnie Prokustes próbuje przejąć kontrolę, tworząc bezpośredni konflikt, który naraża oba światy na niebezpieczeństwo. Frankelda musi polegać na swoich umiejętnościach opowiadaczki, by wpływać na świat, który stworzyła, jednocześnie poruszając się po rosnącym zagrożeniu wokół siebie. Relacja między Frankeldą a Hernevalem również rozwija się w miarę rozwoju historii.

Obraz ten to niezależny projekt braci Ambriz będący pierwszą pełnometrażową meksykańską produkcją zrealizowaną w formie animacji poklatkowej.

Źrodło: Netflix