Robert De Niro i Martin Scorsese ponownie połączą siły? Aktor udzielił głosu

Legenda Hollywood Robert De Niro ponownie rozbudził emocje fanów kina, sugerując, że jego wieloletnia współpraca z Martinem Scorsese może jeszcze się nie zakończyć. Duet, który stworzył jedne z najważniejszych filmów w historii kina, może ponownie połączyć siły przy nowym projekcie.

De Niro i Scorsese współpracowali już przy jedenastu produkcjach, w tym kultowych Taksówkarz, Wściekłym byku, Chłopcach z ferajny, Królu komedii, Irlandczyku oraz Czasie krwawego księżyca.

W rozmowie z magazynem GQ aktor przyznał, że liczy na jeszcze jeden wspólny film z legendarnym reżyserem.

Robiliśmy filmy, które Marty i ja naprawdę chcieliśmy robić. Miałem ogromne szczęście, że mogliśmy stworzyć razem tyle projektów. Może zrobimy jeszcze coś więcej… przynajmniej jeszcze jeden film. Kto wie? – powiedział De Niro.

Choć obecnie nie trwają prace nad nowym projektem, sama deklaracja aktora wystarczyła, by wywołać ogromne zainteresowanie fanów i mediów filmowych. W końcu współpraca De Niro i Scorsese od ponad 50 lat definiuje kino gangsterskie i dramatyczne. Ostatnim wspólnym filmem duetu był Czas krwawego księżyca z 2023 roku, który zdobył aż 10 nominacji do Oscara, w tym za najlepszą reżyserię i rolę drugoplanową.

Tymczasem De Niro nie zwalnia tempa. Już 28 sierpnia na Netfliksie zadebiutuje thriller The Whisper Man, w którym aktor wcieli się w emerytowanego detektywa pomagającego odnaleźć porwanego wnuka. Gwiazdor powróci również do swojej kultowej roli w komedii Poznaj swojego teścia, gdzie ponownie spotka się na ekranie z Benem Stillerem.

Równie zajęty pozostaje Martin Scorsese. Reżyser pracuje obecnie nad horrorem What Happens at Night z Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence.

Źrodło: GQ