Guy Ritchie chce zatrzymać Toma Hardy'ego w "Strefie gangsterów"

Krążące od kilku dni doniesienia o rzekomym zwolnieniu Toma Hardy'ego z serialu "Strefa gangsterów" okazały się przesadzone. Jak informuje "Variety", aktor nie został usunięty z produkcji, a rozmowy dotyczące jego powrotu w potencjalnym trzecim sezonie wciąż trwają.

Według źródeł magazynu drzwi dla Hardy’ego pozostają otwarte, a twórcy próbują znaleźć kreatywne rozwiązanie umożliwiające dalszy udział aktora w serialu. Jeden z informatorów miał stwierdzić, że "Tom nie został zwolniony", a sytuacja jest obecnie przedmiotem negocjacji za kulisami. Inne źródło sugeruje, że Guy Ritchie mocno naciska na producenta Davida Glassera, aby doprowadzić sprawę do porozumienia, ponieważ reżyser ceni sobie współpracę z Hardym.

Jednocześnie "Variety" potwierdza, że napięcia na planie były realne. Konflikt miał dotyczyć przede wszystkim relacji Hardy’ego z showrunnerem Jezem Butterworthem oraz wspomnianym Davidem Glasserem. Powodem problemów miały być opóźnienia w dostarczaniu scenariuszy, według źródeł nawet na tydzień przed rozpoczęciem zdjęć. Dla Hardy’ego, znanego z intensywnego przygotowywania się do ról i potrzeby prób przed wejściem na plan, taki system pracy miał być szczególnie problematyczny.

Sytuacji nie ułatwiał fakt, że Butterworth nie zawsze był obecny na planie, co utrudniało wprowadzanie poprawek do scenariusza w trakcie zdjęć. Źródła sugerują również, że scenarzysta może być przeciążony obowiązkami, bowiem równolegle pracuje nad serialem "Agencja" oraz przygotowywanymi przez Sama Mendesa biografiami członków The Beatles.

Trzeci sezon "Strefy gangsterów" ma wejść w fazę produkcji jesienią. Powrócić mają również Pierce Brosnan oraz Helen Mirren.

Źrodło: Variety