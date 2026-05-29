"Backrooms. Bez wyjścia" może przejść do historii. Horror A24 z potężnym startem w box office

"Backrooms. Bez wyjścia" od studia A24 może w ten weekend zapisać się w historii box office’u. Adaptacja viralowej serii found footage stworzonej przez Kane'a Parsonsa zanotowała według doniesień około 10,4 mln dolarów z czwartkowych pokazów przedpremierowych w amerykańskich kinach.

To wynik porównywalny z otwarciem "Pięciu koszmarnych nocy", które podczas pokazów przedpremierowych osiągnęło 10,3 mln dolarów. W efekcie analitycy zaczęli podnosić prognozy weekendowego otwarcia "Backrooms. Bez wyjścia". Jeszcze niedawno mówiło się o przedziale 40–50 mln dolarów, teraz coraz częściej pojawiają się estymacje sięgające nawet 65–80 mln.

Niektórzy obserwatorzy rynku sugerują nawet możliwość otwarcia w okolicach 100 mln dolarów, co byłoby absolutnie sensacyjnym wynikiem dla produkcji z budżetem poniżej 10 mln. Największą niewiadomą pozostaje jednak tzw. frontloading, czyli pytanie o to, jak bardzo film jest uzależniony od fanów ruszających do kin już pierwszego dnia. Analitycy będą więc uważnie śledzić kolejne raporty frekwencyjne przez cały weekend.

Jedno wydaje się jednak pewne, że "Backrooms. Bez wyjścia" wyjątkowo mocno trafia do młodszej widowni. Dane trackingowe wskazują, że film cieszy się ogromną popularnością wśród widzów poniżej 25. roku życia, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jednocześnie zainteresowanie w grupie 35+ pozostaje zaskakująco niskie.

"Backrooms. Bez wyjścia" trafi do polskich kin 19 czerwca 2026 roku.

Źródło: Deadline