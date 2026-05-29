HBO pokazuje finałowy zwiastun 3. sezonu "Rodu smoka"

"Ród smoka" doczekał się finałowego zwiastuna trzeciego sezonu. Produkcja powróci na antenę HBO już 21 czerwca i wygląda na to, że twórcy zamierzają jeszcze mocniej podkręcić skalę konfliktu w Westeros.

Serial, oparty na książce "Ogień i krew" autorstwa George'a R. R. Martina, rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" i przedstawia historię rodu Targaryenów oraz krwawej wojny domowej znanej jako Taniec Smoków.

Nowy sezon otworzy brutalna Bitwa o Gardziel, która połączy widowiskowe starcia morskie z walkami smoków. Rhaenyra Targaryen ruszy po Żelazny Tron i spróbuje przejąć Królewską Przystań, podczas gdy Aemond Targaryen ma stanąć w obliczu własnego upadku. HBO wyraźnie sugeruje, że trzeci sezon ma być najbardziej widowiskową odsłoną serialu do tej pory.

Trzeci sezon będzie liczył osiem odcinków emitowanych co tydzień. Finał zaplanowano na 9 sierpnia.

Źródło: HBO