Ryan Reynolds i Hugh Jackman produkują serial dokumentalny dla Disneya

Platforma Disney+ zamówiła nowy serial dokumentalny poświęcony światu wyścigów żeglarskich SailGP. Za projektem stoją Ryan Reynolds oraz Hugh Jackman.

Produkcja skupi się na australijskim zespole Bonds Flying Roos, którego współwłaścicielami są Reynolds i Jackman. Serial ma dokumentować cały sezon zmagań drużyny w prestiżowym cyklu SailGP, widowiskowych regatach rozgrywanych na identycznych, 50-stopowych katamaranach osiągających prędkość nawet 100 km/h.

Jak zapowiada Disney+, seria pokaże kulisy rywalizacji rozgrywanej pod ogromną presją i przy wysokiej stawce, w formule przypominającej "stadionowe" mistrzostwa świata. Centralną postacią produkcji będzie Tom Slingsby, mistrz olimpijski, triumfator America’s Cup i trzykrotny zwycięzca Rolex SailGP Championship, który pełni funkcję lidera i CEO zespołu Flying Roos.

W oficjalnym oświadczeniu Reynolds i Jackman żartobliwie skomentowali projekt:

To nasza pierwsza współpraca od czasu "Deadpool & Wolverine". Ponownie spodziewamy się akcji, humoru i emocji, tym razem z dużo większą ilością wody. I miejmy nadzieję, piratów.

Reżyserem i showrunnerem produkcji został Brent Hodge. Nowa seria będzie dostępna ekskluzywnie w serwisie Disney+ na rynkach międzynarodowych oraz równocześnie w Disney+ i Hulu w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: The Hollywood Reporter