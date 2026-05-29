"Toy Story 5" może zaliczyć lepsze otwarcie niż poprzednia część

Pixar może szykować jeden z największych kinowych hitów tego roku. Według pierwszych prognoz box office, "Toy Story 5" zmierza po rekordowe otwarcie dla całej franczyzy.

Jak podaje "Deadline", animowana produkcja ma obecnie celować w około 150 mln dolarów wpływów podczas premierowego weekendu w amerykańskich kinach. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to najlepszy debiut w historii serii, wyprzedzający wynik "Toy Story 4", które w 2019 roku otworzyło się kwotą 121 mln dolarów. Byłoby to również największe otwarcie 2026 roku, lepszy nawet od osiągnięcia "Super Mario Galaxy Film", które rozpoczęło swoją kinową drogę od 132 mln dolarów.

Według raportu film bardzo dobrze wypada w badaniach zainteresowania wśród widzów poniżej 25. roku życia, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Co ciekawe, wskaźnik "pierwszy wybór", określający film najczęściej wybierany przez ankietowanych jako priorytetowy seans, ma być obecnie wyższy niż w przypadku "W głowie się nie mieści 2" na analogicznym etapie kampanii. Przypomnijmy, że animacja z 2024 roku otworzyła się wynikiem 154 mln dolarów.

Rekord najwyższego otwarcia animacji w historii amerykańskiego box office’u nadal należy do "Iniemamocnych 2", którzy wystartowali z imponującymi 183 mln dolarów.

Światowa premiera "Toy Story 5" 18 czerwca.

Źródło: Deadline