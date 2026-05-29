Finał rozgrywek Ligi Mistrzów w kinach Helios

Najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki piłkarskie w Europie wchodzą w decydującą fazę. Faza pucharowa Ligi Mistrzów UEFA to moment, w którym najlepsze drużyny kontynentu rozpoczynają bezpośrednią walkę o awans do kolejnych rund i miejsce w wielkim finale. Każdy mecz to ogromne emocje, piłkarskie gwiazdy i widowiska, które przyciągają miliony kibiców na całym świecie.

Liga Mistrzów UEFA – Finał: PSG – Arsenal Londyn- 30 maja o godz: 18:00!

Sieć kin Helios, wraz z partnerem transmisji – Canal + zaprasza na transmisje spotkań fazy pucharowej UEFA Champions League na wielkim ekranie.

To wyjątkowa okazja, aby przeżywać najważniejsze mecze europejskiej piłki w kinowej jakości obrazu i dźwięku oraz w atmosferze wspólnego kibicowania.

Źródło: Helios / informacja prasowa