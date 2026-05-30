Sarah Snook zagra w nowej adaptacji "Ptaków"

Sarah Snook, laureatka nagrody Emmy za rolę w serialu "Sukcesja", została obsadzona w głównej roli nowej serialowej adaptacji opowiadania "Ptaki" autorstwa Daphne du Maurier.

Wczytywanie...

Projekt określany jest jako współczesna i bardziej bezpośrednia interpretacja literackiego pierwowzoru, a nie remake słynnego filmu Alfreda Hitchcocka z 1963 roku. Za scenariusz odpowiada Tom Spezialy, znany z pracy przy serialach "Pozostawieni" oraz "Watchmen". Produkcją zajmują się Universal International Studios oraz firma Heyday Television należąca do producenta Davida Heymana.

Snook wcieli się w Myrę Massey, podróżującą sędzię, która wraca do rodzinnego, odizolowanego miasteczka na Alasce, by przeprowadzić rutynową rozprawę dotyczącą uznania osoby za zmarłą. Sprawa szybko okazuje się jednak czymś znacznie poważniejszym, gdy kobieta odkrywa ciało swojego przyjaciela z dzieciństwa. Zmuszona do wyjścia poza swoją formalną rolę, rozpoczyna śledztwo, podczas gdy okolicę zaczyna nawiedzać fala brutalnych ataków ptaków.

Według opisu fabuły bohaterka będzie musiała nie tylko rozwikłać zagadkę śmierci, ale również walczyć o przetrwanie w miejscu, gdzie zagrożenie czai się zarówno na ziemi, jak i w powietrzu.

Oryginalne opowiadanie du Maurier rozgrywało się w Kornwalii, natomiast film Hitchcocka przeniósł akcję do kalifornijskiego Bodega Bay. Nowa adaptacja wybiera z kolei surowe realia Alaski i stawia na współczesne podejście do historii.

Źródło: Deadline