Nie żyje Marcia Lucas, montażystka oryginalnych "Gwiezdnych wojen" oraz "Taksówkarza"

Marcia Lucas, laureatka Oscara za montaż filmu "Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja" i jedna z najbardziej cenionych montażystek amerykańskiego kina lat 70. i 80., zmarła w wieku 80 lat. Według informacji przekazanych przez rodzinę odeszła w środę w Rancho Mirage w Kalifornii po walce z chorobą nowotworową.

Karierę rozpoczynała jako asystentka legendarnej montażystki Verny Fields, pracując przy takich produkcjach jak "Chłodnym okiem" czy "Deszczowi ludzie". W tym okresie poznała młodego studenta szkoły filmowej USC George'a Lucasa, którego poślubiła w 1969 roku.

Współpracowała przy debiutanckim pełnometrażowym filmie George’a Lucasa, "THX 1138", a następnie uczestniczyła w montażu "Amerykańskiego graffiti". Jej pierwszym samodzielnym projektem był film "Alicja już tu nie mieszka" w reżyserii Martin Scorsese. Później odpowiadała również za montaż jego kolejnych produkcji, w tym "Taksówkarza" oraz "New York, New York".

Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak praca przy pierwszej odsłonie sagi "Star Wars". Wraz z dwoma innymi montażystami współtworzyła finalny kształt filmu, za który otrzymała Oscara. Powróciła również przy realizacji "Gwiezdne wojny: Część VI – Powrót Jedi".

Małżeństwo Marcii i George’a Lucasa zakończyło się rozwodem w 1983 roku, jednak jej wpływ na historię kina i rozwój nowoczesnego montażu pozostaje niepodważalny. W oświadczeniu rodzina podkreśliła, że zostanie zapamiętana jako "wybitna opowiadaczka historii, pionierka dla kobiet w branży filmowej, kochająca matka i babcia oraz wierna przyjaciółka".

Źródło: Deadline