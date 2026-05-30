James Gunn zapowiada debiut dwóch kultowych postaci w DCU

Nowe filmowo-serialowe uniwersum DC rozwija się w szybkim tempie. Już w przyszłym miesiącu do kin trafi "Supergirl", następnie w sierpniu zadebiutuje serial "Lanterns", a w październiku widzowie zobaczą "Clayface'a". W planach znajdują się również animowany serial "Mister Miracle", drugi sezon "Creature Commandos" oraz film "Superman: Man of Tomorrow".

Mimo tych zapowiedzi przyszłość wielu kolejnych projektów pozostaje niejasna. Branżowe media zwracają uwagę, że potencjalna fuzja Paramount Global i Warner Bros. Discovery może wpłynąć na strategię rozwoju DC Studios i listę produkcji, które ostatecznie otrzymają zielone światło.

Tymczasem James Gunn podgrzał atmosferę wokół nadchodzących projektów. Odpowiadając na pytania fanów w serwisie Threads, został zapytany, czy w nowym DC Universe pojawią się takie postacie jak Generał Zod, Doomsday, Doctor Fate, Black Adam, Ultraman czy Darkseid. Szef DC Studios odpowiedział krótko: "Dwie z nich pojawią się już niedługo".

Wśród fanów szybko rozpoczęły się spekulacje. Jednym z najbardziej prawdopodobnych kandydatów wydaje się Darkseid, który według wcześniejszych doniesień ma odegrać istotną rolę w animowanym serialu "Mister Miracle".

Więcej znaków zapytania dotyczy drugiej postaci. Część obserwatorów wskazuje na wypowiedź Pierce'a Brosnana z ubiegłego roku. Aktor wcielił się w Doctora Fate w filmie "Black Adam" i ujawnił wówczas, że słyszał o planach stworzenia osobnego filmu lub serialu poświęconego tej postaci. Wspomniał również, że bohater może pojawić się w kolejnym filmie o Supermanie.

To wystarczyło, aby wśród fanów pojawiły się teorie o udziale Doctora Fate w "Superman: Man of Tomorrow". Na razie jednak nie ma żadnych oficjalnych informacji potwierdzających taki scenariusz.

Źródło: darkhorizons.com