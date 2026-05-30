Hitowy komiks trafi na mały ekran. FX ujawnia twórców projektu

Stacja FX pracuje nad nowym serialem opartym na cenionym komiksie "That Texas Blood", autorstwa Chrisa Condona i Jacoba Phillipsa. Bestsellerowa seria wydawnictwa Image Comics doczeka się aktorskiej adaptacji, za którą odpowiadają doświadczeni twórcy telewizyjni.

Komiks zadebiutował w 2021 roku i szybko zdobył uznanie czytelników dzięki połączeniu kryminału noir z westernowym klimatem. Fabuła skupia się na szeryfie Joe Bobie Coatesie z hrabstwa Ambrose w Teksasie. Spokojne życie lokalnej społeczności zostaje zakłócone, gdy do rodzinnego miasta powraca mężczyzna próbujący rozwikłać tajemnicę nagłego zaginięcia swojego brata. Wydarzenia zmuszają szeryfa do refleksji nad własnym miejscem w coraz bardziej brutalnym świecie.

Za serial odpowiadają Jim Mickle oraz E. L. Katz, którzy zajmą się scenariuszem i produkcją wykonawczą. W gronie producentów znaleźli się również Michael Waldron, Adam Fasullo, Adam Fishbach, Jeremy Platt, Linda Moran oraz sam Chris Condon. Jacob Phillips będzie pełnił funkcję współproducenta wykonawczego.

Projekt oznacza ponowne spotkanie Mickle’a i Katza po pracy nad serialem Hap i Leonard, który przez trzy sezony był emitowany na Sundance TV i stał się najwyżej ocenianą produkcją oryginalną w historii stacji.

Jim Mickle jest także twórcą dobrze przyjętego serialu Łasuch. Obecnie pracuje nad aktorską adaptacją Gundam dla Netflixa, w której mają wystąpić m.in. Sydney Sweeney oraz Noah Centineo.

Z kolei E.L. Katz dał się poznać szerszej publiczności dzięki kultowemu thrillerowi Tanie podniety, który zdobył nagrody publiczności i dla najlepszego debiutu podczas SXSW Film Festival.

Źródło: ComingSoon