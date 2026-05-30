Alice Rohrwacher nakręci niemy film z gwiazdorską obsadą

Alice Rohrwacher, czyli jedna z najbardziej cenionych współczesnych reżyserek europejskiego kina autorskiego, rozpoczęła zdjęcia do swojej nowej produkcji. Film będzie adaptacją bestsellerowej książki "Three Incestuous Sisters" autorstwa Audrey Niffenegger, a za scenariusz odpowiadają wspólnie Rohrwacher i Ottessa Moshfegh.

Alice Rohrwacher

W obsadzie znaleźli się Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O'Connor, Mick Jagger oraz Isabella Rossellini. Za zdjęcia odpowiada ceniona operatorka Hélène Louvart.

Jak potwierdził serwis "The Film Stage", produkcja jest tym samym projektem, który Rohrwacher zapowiadała od ponad roku jako czarno-biały film niemy.

Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, jednak wiadomo, że film będzie jedynie luźno inspirowany książkowym pierwowzorem. Oryginał opowiada historię trzech sióstr żyjących w całkowitej izolacji od społeczeństwa. Ich relacja stopniowo przybiera niepokojący i destrukcyjny charakter. \

To nie koniec planów twórczyni "La chimera". Według informacji "Variety" Rohrwacher przygotowuje już kolejny film fabularny, którego zdjęcia mają rozpocząć się w trzecim kwartale przyszłego roku. Reżyserka zajmie się adaptacją powieści "Baron drzewołaz" Italo Calvino z 1957 roku. Historia koncentruje się na dwunastoletnim Cosimie Piovasco di Rondò, który po kłótni z ojcem wspina się na drzewo i postanawia spędzić tam resztę życia. Powieść Calvino uchodzi za jedną z najważniejszych włoskich baśni inicjacyjnych XX wieku.

Źródło: The Film Stage / Variety