Twórca "Terrifiera" łączy siły z Samem Raimim. Nadchodzi nowy horror!

Fani kina grozy mają powody do ekscytacji. Damien Leone, twórca niezwykle popularnej serii Terrifier, oficjalnie ogłosił swój kolejny projekt. Reżyser połączy siły z legendą horroru Samem Raimim przy nowym filmie zatytułowanym Tortures of the Damned.

Za produkcję odpowiada studio Lionsgate, które potwierdziło, że Leone będzie scenarzystą, reżyserem i producentem filmu. Projekt ma być jego pierwszym całkowicie oryginalnym horrorem po zakończeniu prac nad serią Terrifier. Produkcją zajmą się również Sam Raimi i Rob Tapert za pośrednictwem wytwórni Ghost House Pictures.

Na razie szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Lionsgate opublikowało jedynie enigmatyczną grafikę promocyjną przedstawiającą sylwetkę tajemniczej białej postaci na czarnym tle, co natychmiast wywołało spekulacje wśród fanów gatunku.

Tortures of the Damned

Jesteśmy niezwykle dumni i podekscytowani możliwością współpracy z Damienem Leone przy jego pierwszym oryginalnym filmie po uwielbianej serii Terrifier. Damien to prawdziwy autor kina gatunkowego z wyjątkową wizją, a my nie możemy się doczekać, aby pomóc przenieść ten odważny projekt na wielki ekran – powiedziała Erin Westerman, prezes Lionsgate Motion Picture Group.

Damien Leone zdobył ogromną popularność dzięki trylogii Terrifier, która wprowadziła do mainstreamu postać Arta Klauna – jednego z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych antagonistów horroru. Reżyser pracuje obecnie nad Terrifier 4, który ma być finałową odsłoną krwawej sagi.

Z kolei Sam Raimi to jedna z największych ikon kina grozy. Twórca kultowej serii (Martwe zło) Martwe zło (1981) (f74!3) oraz pierwszej filmowej trylogii Spider-Man z Tobeyem Maguirem od dekad wyznacza trendy w gatunku.

Źródło: Bloody-disgusting