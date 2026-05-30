Danny Boyle chce nakręcić "28 lat później 3" już w przyszłym roku

Fani postapokaliptycznej serii 28 lat później mogą mieć powody do optymizmu. Reżyser Danny Boyle potwierdził, że chce jak najszybciej zakończyć nową trylogię i liczy na rozpoczęcie prac nad 28 Years Later III już w przyszłym roku.

Twórca wyjaśnił, że pierwotnie planował nakręcić trzeci film równolegle z dwoma poprzednimi częściami. Na przeszkodzie stanęły jednak ograniczenia związane z lokalizacją zdjęć.

Skończył nam się czas. Akcja rozgrywa się w regionie Wielkiej Brytanii, gdzie można filmować tylko w określonych porach roku. Dosłownie zabrakło nam czasu. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować w przyszłym roku. Trzymam kciuki. Entuzjazm jest ogromny, a Alex napisał znakomity scenariusz – powiedział Boyle

Już w grudniu pojawiły się informacje, że Sony Pictures rozwija projekt 28 Years Later III. Garland ma powrócić jako scenarzysta, a Boyle wielokrotnie podkreślał chęć wyreżyserowania finału trylogii.

Nowa seria rozpoczęła się filmem 28 lat później, po którym powstał 28 lat później – Część 2: Świątynia kości w reżyserii Nii DaCosty. Oba filmy zostały nakręcone jeden po drugim, jednak decyzja o realizacji trzeciej części została odłożona na później.

Dodatkowe emocje wzbudza możliwy powrót Cilliana Murphy'ego. Aktor, który wcielił się w Jima w kultowym filmie 28 dni później, niedawno zasugerował, że chciałby ponownie pojawić się w finałowej odsłonie trylogii.

Źródło: Deadline