Co wiemy o nowym filmie Stevena Spielberga? "Dzień Objawienia" skrywa wiele tajemnic

Po latach oczekiwania Steven Spielberg ponownie zabiera widzów w podróż ku nieznanemu. Jego najnowszy film science fiction, Dzień Objawienia, trafi do kin już 10 czerwca i już teraz jest jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów roku.

Pierwsze reakcje po pokazach przedpremierowych są niezwykle pozytywne, a wielu komentatorów określa produkcję jako wielki powrót reżysera do gatunku, który uczynił go legendą.

Projekt po raz pierwszy ujawniono w 2024 roku jako tajemniczy film wydarzenie. Od samego początku spekulowano, że fabuła będzie związana z UFO i pozaziemską inteligencją. Dziś wiadomo już, że Dzień Objawienia opowiada historię odkrycia tajnych informacji dotyczących istnienia inteligentnego życia poza Ziemią.

Głównym bohaterem filmu jest postać grana przez Josha O’Connora, która uzyskuje dostęp do ściśle tajnych danych rządowych dotyczących obcych. Na jego drodze staje bohater Colina Firtha, próbujący za wszelką cenę powstrzymać ujawnienie informacji światu. W zwiastunach uwagę zwraca również tajemnicza postać meteorolożki granej przez Emily Blunt, która podczas transmisji na żywo doświadcza niewytłumaczalnego zjawiska.

Obsada filmu prezentuje się imponująco. Oprócz Emily Blunt, Josha O’Connora i Colina Firtha na ekranie pojawią się także Colman Domingo, Eve Hewson oraz Wyatt Russell.

Za scenariusz odpowiada wieloletni współpracownik Spielberga, David Koepp, który wspólnie z reżyserem stworzył historię filmu. Produkcją zajęło się Amblin Entertainment, a muzykę skomponował legendarny John Williams.

Dzień Objawienia jest pierwszym pełnoprawnym filmem science fiction Spielberga od wielu lat i stanowi powrót twórcy do tematyki, którą eksplorował w kultowych produkcjach Bliskie spotkania trzeciego stopnia oraz E.T..

W ostatnim zwiastunie sam Spielberg podsycił zainteresowanie filmem, stwierdzając, że dziś znacznie bardziej niż podczas pracy nad Bliskimi spotkaniami trzeciego stopnia wierzy, iż ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie.

Źródło: Deadline