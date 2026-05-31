Remake "Siedmiu wspaniałych" nabiera kształtów. Gwiazda "Strefy gangsterów" dołącza do obsady

Prace nad serialowym remake’em kultowego westernu Siedmiu wspaniałych nabierają tempa. Do obsady nowej produkcji MGM+ oficjalnie dołączyła Joanne Froggatt, która w ostatnim czasie zdobyła uznanie widzów dzięki roli Jan Da Souzy w serialu Strefa gangsterów.

Aktorka wcieli się w liderkę grupy kwakrów, która znajdzie się pod oblężeniem. To właśnie jej społeczności będą bronić tytułowi rewolwerowcy wynajęci do walki z zagrożeniem. Rola ta ma być jedną z kluczowych dla fabuły nowej adaptacji.

Froggatt jest doskonale znana fanom telewizji za występ jako Anna Bates w serialu Downton Abbey.

Nowa wersja Siedmiu wspaniałych będzie kolejną interpretacją legendarnej historii, której korzenie sięgają filmu Siedmiu samurajów w reżyserii Akiry Kurosawy. Japońskie dzieło z 1954 roku uchodzi za jeden z najważniejszych filmów w historii kina i zainspirowało późniejszy western z udziałem takich gwiazd jak Yul Brynner, Steve McQueen oraz Charles Bronson.

Nad nowym projektem czuwa Tim Kring, twórca popularnego serialu Herosi. Produkcja ma być świeżym spojrzeniem na klasyczny film z 1960 roku, zachowując jednocześnie ducha oryginału.

W obsadzie znaleźli się już wcześniej Matt Dillon, Will Patton oraz Michael Ealy. Twórcy nie ujawnili jeszcze daty premiery, jednak wszystko wskazuje na to, że MGM+ szykuje jeden z najciekawszych serialowych westernów najbliższych lat.

Źródło: ComingSoon