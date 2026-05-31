Asylum odpowiada na film Stevena Spielberga. Zobaczcie zwiastun "Alien Disclosure Day"

Studio The Asylum zaprezentowało pierwszy zwiastun swojego najnowszego filmu science fiction Alien Disclosure Day. Produkcja trafia już do dystrybucji cyfrowej, zaledwie dwa tygodnie przed premierą kinowego widowiska Stevena Spielberga zatytułowanego Dzień Objawienia.

Nowy film The Asylum zapowiada się jako mieszanka kosmicznego horroru i kina akcji, czerpiąca wyraźne inspiracje z kultowego filmu Obcy w reżyserii Ridleya Scotta. Fabuła skupia się na załodze statku górniczego wracającego na Ziemię z odległej planety. Podczas podróży kosmici przedostają się na pokład, a utrata łączności z Ziemią staje się początkiem prawdziwego koszmaru.

Zwiastun pokazuje narastające napięcie na statku, którego członkowie załogi padają ofiarą śmiercionośnych obcych. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy kapsuły ratunkowe docierają na Ziemię, uwalniając agresywne istoty gotowe do eksterminacji ludzkości. Ponieważ zainfekowanego statku nie można zniszczyć zdalnie, na pokład wysłana zostaje kolejna ekipa ratunkowa. Jej zadaniem jest uruchomienie procedury samozniszczenia i uratowanie ewentualnych ocalałych, zanim planeta zostanie bezpowrotnie utracona.

Za kamerą stanął Adrian Avila, który napisał scenariusz wspólnie z Gabriel Avila. W obsadzie znaleźli się m.in. Matthew Gademske, Eugenia Gonzales, Krymis J Fernando, Robert Alkire II oraz Montel Bush. Producentem filmu jest David Michael Latt.

Dla widzów niezaznajomionych z działalnością The Asylum warto przypomnieć, że wytwórnia zasłynęła z tzw. mockbusterów – filmów inspirowanych głośnymi hollywoodzkimi hitami.

Źródło: ComingSoon