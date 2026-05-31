Nowy rozdział Minecrafta na wielkim ekranie. Oficjalny tytuł i pierwsze spojrzenie na nową gwiazdę

Warner Bros., Legendary Pictures i Minecraft oficjalnie ujawnili tytuł kontynuacji jednego z największych kinowych hitów 2025 roku. Sequel będzie nosił nazwę A Minecraft Movie Squared, co zostało ogłoszone za pośrednictwem wspólnego wpisu na Instagramie.

Wczytywanie...

Gotowi na kolejną przygodę? Świat Minecrafta ponownie się rozszerza dzięki A Minecraft Movie Squared! – napisano w komunikacie promującym film.

Za kamerą ponownie stanie Jared Hess, reżyser pierwszej części, który pracuje także nad scenariuszem razem z Chrisem Gallettą. Wśród producentów znaleźli się m.in. Mary Parent, Roy Lee, Eric McLeod oraz gwiazda serii Jason Momoa.

Do swoich ról powrócą Jason Momoa, Jack Black, Sebastian Hansen, Emma Myers, Danielle Brooks i Jennifer Coolidge. Największą nowością w obsadzie jest jednak dołączenie Kirsten Dunst, znanej m.in. z serii Spider-Man. W sieci pojawiło się już pierwsze spojrzenie na aktorkę w świecie Minecrafta, co natychmiast wzbudziło zainteresowanie fanów.

Pierwszy film okazał się ogromnym sukcesem finansowym. Minecraft: Film zarobił aż 957,8 mln dolarów na całym świecie, stając się drugim najbardziej dochodowym filmem 2025 roku. Produkcja udowodniła, że ekranizacje gier wideo mogą przyciągać do kin miliony widzów.

Nie oznacza to jednak, że film został jednogłośnie pokochany przez krytyków. Recenzje były mieszane – część recenzentów chwaliła widowiskową prezentację świata Minecrafta i przesłanie o kreatywności, inni zarzucali produkcji niewykorzystanie pełnego potencjału jednej z najpopularniejszych gier wszech czasów.

Mimo podzielonych opinii sukces kasowy sprawił, że powstanie sequela było tylko kwestią czasu.

Źródło: ScreenRant