Nowy Spider-Man kosztował twórców dodatkowy rok pracy. Kulisy produkcji "Spider-Noir" zaskakują

Serial Spider-Noir stał się jednym z największych hitów Prime Video, ale najnowsze informacje zza kulis pokazują, że jego powstanie było znacznie bardziej skomplikowane, niż mogło się wydawać. Okazuje się, że przygotowanie dwóch różnych wersji serialu wymagało niemal roku dodatkowych prac i dokrętek.

W produkcji główną rolę gra Nicolas Cage, wcielający się w prywatnego detektywa z tajemniczą superbohaterską przeszłością. Twórcy postawili na unikalne połączenie klimatu klasycznego kina noir ze światem Spider-Mana, oferując widzom możliwość oglądania serialu w dwóch wersjach: czarno-białej oraz kolorowej.

Jak ujawnił członek ekipy K.C. Lauf, pierwotnie serial był tworzony wyłącznie z myślą o czarno-białej prezentacji. Scenografie malowano w nietypowych kolorach, takich jak zieleń, róż czy brąz, aby idealnie współgrały z odcieniami szarości po konwersji obrazu.

Największe zaskoczenie dotyczy jednak wersji kolorowej. Według Laufa nie była ona planowana od początku produkcji. Decyzja o jej stworzeniu zapadła dopiero później, co wymusiło dodatkowe zdjęcia i poprawki trwające niemal rok. Informacje te potwierdził również Arsenio J. Alvarez z zespołu postprodukcyjnego, który zdradził, że studio zażądało przygotowania pełnoprawnej kolorowej wersji już po ukończeniu głównych prac nad serialem.

Mimo dodatkowych wyzwań Spider-Noir okazał się dużym sukcesem. Produkcja zebrała bardzo pozytywne recenzje i może pochwalić się wynikiem 92% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Krytycy chwalą przede wszystkim wyjątkowy klimat, świetną kreację Cage’a oraz kryminalną fabułę osadzoną w alternatywnej wersji Nowego Jorku.

Debata trwa natomiast wokół pytania: którą wersję warto obejrzeć? Czarno-biała edycja prezentuje wizję twórców dokładnie tak, jak została zaplanowana, natomiast kolorowa pozwala lepiej dostrzec szczegóły kostiumów, efektów specjalnych oraz przeciwników, takich jak Sandman.

Jedno jest pewne — niewiele seriali superbohaterskich może pochwalić się tym, że przygotowanie alternatywnej wersji obrazu zajęło niemal tyle czasu, co produkcja całego sezonu. Wszystkie osiem odcinków Spider-Noir jest już dostępnych na Prime Video.

Źródło: ScreenRant